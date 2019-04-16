"التعليم العالي والبحث العلمي" تُعلن عن منح دراسية في سلوفاكيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدة منح دراسية في جمهورية سلوفاكيا للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس في الطب البشري والهندسة.ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني (www.moehe.gov.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.