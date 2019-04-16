"التعليم العالي والبحث العلمي" تُعلن عن منح دراسية في سلوفاكيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدة منح دراسية في جمهورية سلوفاكيا للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس في الطب البشري والهندسة.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني (www.moehe.gov.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدة منح دراسية في جمهورية سلوفاكيا للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس في الطب البشري والهندسة.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني (www.moehe.gov.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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