شؤون فلسطينية

"التعليم العالي والبحث العلمي" تُعلن عن منح دراسية في سلوفاكيا

"التعليم العالي والبحث العلمي" تُعلن عن منح دراسية في سلوفاكيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدة منح دراسية في جمهورية سلوفاكيا للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس في الطب البشري والهندسة.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني (www.moehe.gov.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

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