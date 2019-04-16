الاحتلال يُؤجل محاكمة 4 مقدسيين ويُجدد اعتقال خامس لحظة الإفراج عنه

رام الله - دنيا الوطنأجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محاكمة أربعة أسرى مقدسيين، وجددت اعتقال أسير خامس لحظة الإفراج عنه.وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو عصب، أن سلطات الاحتلال، جددت اعتقال الأسير المقدسي عدنان الرجبي، لستة أشهر للمرة الثانية، وذلك لحظة الإفراج عنه من السجون، بعد أن أمضي ستة أشهر، رهن الاعتقال الإداري.بدوره، أفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن محكمة الاحتلال أجلت اليوم، محاكمة الشاب أحمد محمد درباس لتاريخ 2-5-2019، علمًا أنه اعتقل أواخر العام الماضي من قرية العيسوية شمال شرق القدس.كما أجلت محاكمة كل من: أحمد ضياء غيث، وعدي عدنان غيث، وحمزة عسيلة، ليوم غد الأربعاء، وكانوا اعتقلوا بعد اقتحام منازلهم في بلدة سلوان.