محكمة الاحتلال تعقد اليوم جلسة للاستماع لشهادة الشيخ رائد صلاح

تعقد محكمة الاحتلال في مدينة حيفا، بالداخل الفلسطيني المحتل اليوم الثلاثاء، جلسة في قضية، رئيس الحركة الإسلامية، وشيخ الأقصى المحبوس منزلياً، رائد صلاح.





ومن المقرر، أن يُدلي صلاح أمام المحكمة بشهادته، ردًا على لائحة الاتهام، التي نسبت إليه من قبل نيابة الاحتلال.





وكانت محكمة الاحتلال، أحالت الشيخ صلاح بعد اعتقال دام أشهر إلى الحبس المنزلي، كما قررت منعه من الحديث إعلامياً أو مشاركة العامة في المناسبات، وذلك عقب اعتقاله بتهمة "التحريض على الإرهاب".

رام الله - دنيا الوطن