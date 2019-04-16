رأفت: شاركنا في الحكومة لأنها تُمثل منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، "أن البيان الصادر يوم السبت عن التجمع الديمقراطي حول مشاركة الأحزاب في الحكومة، هو بيان غير شرعي، ويخالف اللائحة الداخلية للتجمع.وتابع، "اللائحة الداخلية في التجمع، تنص على أن كل القرارات تؤخذ بتوافق جميع الاطراف، وليس بالأغلبية، كما دار يوم الخميس الماضي نقاش حول الموضوع، وعندما تم اقتراح إصدار بيان جديد، أخبرناهم بصدور بيان سابق قبل أسبوع حول قرار المشاركة في الحكومة، وقد أقر في التجمع".وأضاف رأفت، خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" أن التجمع الديمقراطي، هو ائتلاف يضم أحزاباً وشخصيات مستقلة وليس حزباً أو جبهة واحدة، قائلاً: "نحن حريصون على وحدة التجمع واستمراريته".