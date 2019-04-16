وزير التربية يفتتح البازار الخيري بمدرسة فيصل الحسيني

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء، البازار الخيري في مدرسة بنات فيصل الحسيني الأساسية العليا بمديرية تربية رام الله والبيرة، والذي نظّمه البرلمان الطلابي في المدرسة، بالتعاون مع مجلس أولياء الأمور، وبدعم عدد من مؤسسات المجتمع المحلي.وضم البازار عديد الزوايا للطالبات، ومجلس أولياء الأمور، والبرلمان الطلابي في مجالات التعليم المهني، والأعمال اليدوية وغيرها.جاء ذلك، بحضور مدير عام العلاقات العامة والدولية في الوزارة، نديم سامي، ومدير تربية رام الله والبيرة، باسم عريقات، ومدير عام حماية المستهلك، إبراهيم القاضي، ومديرة المدرسة، سمر سمارة، وحشد من الأسرة التربوية، وأولياء الأمور.وأشاد عورتاني بتميز مدرسة فيصل الحسيني وطالباتها، خاصةً من خلال هذا البازار، وتنفيذ عديد النشاطات اللامنهجية الهادفة، وتميز أداء الطلبة، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر أي جهد لدعم المسيرة التعليمية في مختلف أرجاء الوطن.وأجاب عورتاني على عديد أسئلة طالبات الصحفي الصغير في المدرسة حول العملية التعليمية، كما التقى مجلس أولياء الأمور في المدرسة، واستمع لعدد من الاقتراحات لتطوير المدرسة.