صندوق التشغيل يُكَرّم الوزير أبو شهلا بمناسبة انتهاء مهام عمله





من جانبه، أشاد أبو جيش، بأبو شهلا، والإنجازات الهائلة التي تحققت في عهده على كافة الصعد في وزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل، ومؤسسة الضمان، وهيئة العمل التعاوني.



وقال أبو جيش: إن أبو شهلا سيظل مرجعاً للجميع للاستفادة من خبرته الطويلة والغنية، وتمنى لأبو شهلا العمر المديد، والصحة والعافية.



رام الله - دنيا الوطنكرم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال اليوم، رئيس مجلس الإدارة، وزير العمل مأمون أبو شهلا بمناسبة انتهاء مهامه، وذلك على هامش حفل تسلم وزير العمل الجديد الدكتور نصري أبو جيش، مهامه من الوزير أبو شهلا.وقدم المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان، درع تقدير للوزير أبو شهلا، احتراماً وتقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة الصندوق.وقال حمدان، خلال الاحتفال الذي نظم في مقر وزارة العمل بمدينة رام الله: إن الدرع والتكريم أقل ما يمكن تقديمه للوزير أبو شهلا، بعد المشوار الحافل بالإنجاز والعطاء، مؤكداً أن الصندوق في عهد أبو شهلا، حقق قفزة نوعية على صعيد تطوير أدائه وعمله، وتنفيذ المشاريع الخاصة بالتخفيف من نسب البطالة.من جانبه، عبر أبو شهلا عن اعتزازه بالعمل مع الصندوق وفريق العمل طيلة السنوات الخمس الماضية، والتي شهدت تحقيق الكثير من الإنجازات، كما عبر عن ثقته بقدرات وخبرات الوزير نصري أبو جيش في استكمال المشوار، وتحقيق إنجازات ملموسة من خلال صندوق التشغيل.وشدد أبو شهلا على ضرورة الاهتمام بجيل الشباب والخريجين والتخفيف من معاناتهم، وتوفير فرص العمل لهم، معبراً عن ثقته بأن الصندوق خلال المرحلة المقبلة برئاسة د. أبو جيش، سيشهد تطوراً في دعم الشباب.