حنا: لقد آلمنا واحزننا كثيرا الحريق الذي التهم كنيسة النوتردام في باريس

قال المطران عطالله حنا "لقد احزننا كثيرا ما شاهدناه عبر وسائل الاعلام المختلفة من مشاهد مروعة للحريق الهائل الذي التهم كاتدرائية سيدة النوتردام في باريس هذه الكنيسة التي زرناها مرارا وتكرارا وكانت اخر زيارة اليها قبل عدة سنوات حيث كان هنالك لقاء صلاة من اجل السلام والعدالة في فلسطين وفي المنطقة العربية".





وأكد نشعر بالالم والحزن والاسى على ما حل بهذه الكاتدرائية التاريخية وبالقدر نفسه احزننا ما الم بنا في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي غيرها من الاماكن في منطقتنا وفي عالمنا.





وأضاف المنا واحد وحزننا واحد ونرفع الدعاء الى الله من اجل ان يحفظ دوما دور العبادة لكي تكون اماكن للصلاة ونشر قيم المحبة والاخوة والتسامح بين الناس .

رام الله - دنيا الوطن