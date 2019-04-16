عاجل

  • هنية: قلنا للوسطاء لا يمكن التوصل للهدوء دون حل قضية الأسرى

  • هنية: ملف الأسرى كان في صلب مباحثات التهدئة مع مصر والأمم المتحدة وقطر

  • هنية: الأسرى داخل السجون كان لديهم قرار أنهم سيقلبوا الطاولة بكل ما تعنيه الكلمة

  • هنية: سأوزع راتبي على أهالي الأسرى والشهداء

  • هنية: أُعلن كرئيس وزراء سابق أنني لن استلم راتبي تضامناً مع أهالي الأسرى

  • هنية: قطع رواتب الأسرى والشهداء ضربة غادرة في ظهر الأسرى وأهاليهم

  • هنية: المصالحة لا يمكن أن تتحقق إلا بمبدأ الشراكة والتوافق

  • هنية: وثيقة الأسرى يمكن اعتبارها برنامج سياسي للمرحلة الراهنة وتعتبر وثيقة الاجتماع الوطني الفلسطيني

شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس) يُوضح حقيقة دمج بعض الوزارات بغزة لترشيد النفقات

قيادي بـ (حماس) يُوضح حقيقة دمج بعض الوزارات بغزة لترشيد النفقات
موظفون في إحدى وزارات القطاع
خاص دنيا الوطن
كشف القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، اليوم الثلاثاء، حقيقة نية الحركة دمج بعض الوزارات؛ ليصبح عددها عشر وزارات فقط.

وقال موسى، في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن "هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، وهذه المعلومات إشاعات لا أصل لها".

وتابع: "لم يصدر شيء من هذا القبيل عن المجلس التشريعي أو الوزارات، وكل ذلك دعايات"، وفق تعبيره.

وأكد أنه ليس هناك أي معلومات أو توجه من الحركة للقيام بذلك.

وكانت مصادر داخل بعض الوزارات بالقطاع، تحدثت عن نية حركة حماس إلغاء العديد من الوزرات مثل السياحة والثقافة وسلطة المياه، وسلطة الطاقة، ودمجها في وزارات أخرى، وذلك لترشيد النفقات، وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب بالقطاع.

أخبار ذات صلة

ليلى غنام: التعليم سلاحنا لبناء دولتنا المستقلة

ليلى غنام: التعليم سلاحنا لبناء دولتنا المستقلة

محكمة الاحتلال تعقد اليوم جلسة للاستماع لشهادة الشيخ رائد صلاح

محكمة الاحتلال تعقد اليوم جلسة للاستماع لشهادة الشيخ رائد صلاح

بعد انتهاء المشاورات.. نتنياهو يضمن أغلبية 61 عضو (كنيست) للائتلاف الحكومي

بعد انتهاء المشاورات.. نتنياهو يضمن أغلبية 61 عضو (كنيست) للائتلاف الحكومي

رأفت: شاركنا في الحكومة لأنها تُمثل منظمة التحرير

رأفت: شاركنا في الحكومة لأنها تُمثل منظمة التحرير

وزير التربية يفتتح البازار الخيري بمدرسة فيصل الحسيني

وزير التربية يفتتح البازار الخيري بمدرسة فيصل الحسيني

صندوق التشغيل يُكَرّم الوزير أبو شهلا بمناسبة انتهاء مهام عمله

صندوق التشغيل يُكَرّم الوزير أبو شهلا بمناسبة انتهاء مهام عمله

حنا: لقد آلمنا واحزننا كثيرا الحريق الذي التهم كنيسة النوتردام في باريس

حنا: لقد آلمنا واحزننا كثيرا الحريق الذي التهم كنيسة النوتردام في باريس

وزارة الاتصالات تنظم لقاءً تثقيفياً بعنوان: &#34;إنترنت الأشياء&#34;

وزارة الاتصالات تنظم لقاءً تثقيفياً بعنوان: "إنترنت الأشياء"

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

ليلى غنام: التعليم سلاحنا لبناء دولتنا المستقلة

ليلى غنام: التعليم سلاحنا لبناء دولتنا المستقلة

محكمة الاحتلال تعقد اليوم جلسة للاستماع لشهادة الشيخ رائد صلاح

محكمة الاحتلال تعقد اليوم جلسة للاستماع لشهادة الشيخ رائد صلاح

رأفت: شاركنا في الحكومة لأنها تُمثل منظمة التحرير

رأفت: شاركنا في الحكومة لأنها تُمثل منظمة التحرير

وزير التربية يفتتح البازار الخيري بمدرسة فيصل الحسيني

وزير التربية يفتتح البازار الخيري بمدرسة فيصل الحسيني

صندوق التشغيل يُكَرّم الوزير أبو شهلا بمناسبة انتهاء مهام عمله

صندوق التشغيل يُكَرّم الوزير أبو شهلا بمناسبة انتهاء مهام عمله

وزارة الاتصالات تنظم لقاءً تثقيفياً بعنوان: &#34;إنترنت الأشياء&#34;

وزارة الاتصالات تنظم لقاءً تثقيفياً بعنوان: "إنترنت الأشياء"

حنا: كل التحية للشاب كمال زيدان الذي رفض التجنيد في جيش الاحتلال

حنا: كل التحية للشاب كمال زيدان الذي رفض التجنيد في جيش الاحتلال

جوال ومؤسسة فلسطين المستقبل للطفولة توقعان اتفاقية دعم لتجهيز قسم العلاج الوظيفي

جوال ومؤسسة فلسطين المستقبل للطفولة توقعان اتفاقية دعم لتجهيز قسم العلاج الوظيفي

منوعات

زوج سلمى حايك يتبرع بـ 100 مليون يورو لإعادة بناء نوتردام

زوج سلمى حايك يتبرع بـ 100 مليون يورو لإعادة بناء نوتردام

تنازع الورثة على أملاكه ومات ابنه بجرعة زائدة.. معلومات لا تعرفها عن سيد زيان

تنازع الورثة على أملاكه ومات ابنه بجرعة زائدة.. معلومات لا تعرفها عن سيد زيان

قصة مرض ظل يُعالج منه عمر الحريري 4 سنوات ولم يخبروه به

قصة مرض ظل يُعالج منه عمر الحريري 4 سنوات ولم يخبروه به

كيف أصبحت مي عز الدين بهذه البشاعة؟

كيف أصبحت مي عز الدين بهذه البشاعة؟

نيرمين الفقي بصور في مرحلة المراهقة لم ترها من قبل

نيرمين الفقي بصور في مرحلة المراهقة لم ترها من قبل

زوج سميحة أيوب يفضحها: أخفت علاقتنا 18 عاماً من أجل &#34;المعاش&#34;

زوج سميحة أيوب يفضحها: أخفت علاقتنا 18 عاماً من أجل "المعاش"

شاهد: أنغام برفقة زوجها في مكة

شاهد: أنغام برفقة زوجها في مكة

ظهور نادر لابن لجين عمران يرقص معها

ظهور نادر لابن لجين عمران يرقص معها

الدكتورة خلود تكشف: دفعت 40 الف دينار لنجوى كرم.. والأخيرة ترد

الدكتورة خلود تكشف: دفعت 40 الف دينار لنجوى كرم.. والأخيرة ترد

حبس سعد الصغير

حبس سعد الصغير

عربي

السيسي يدعم الشعب السوداني في خياراته

السيسي يدعم الشعب السوداني في خياراته

علاء مبارك يَحذف تغريدة أثارت جدلاً في مصر

علاء مبارك يَحذف تغريدة أثارت جدلاً في مصر

الوليد بن طلال يتغزل بمحمد بن سلمان وتركي آل الشيخ

الوليد بن طلال يتغزل بمحمد بن سلمان وتركي آل الشيخ

السودان يُوضح حقيقة تسليم عمر البشير للجنائية الدولية

السودان يُوضح حقيقة تسليم عمر البشير للجنائية الدولية