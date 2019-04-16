قيادي بـ (حماس) يُوضح حقيقة دمج بعض الوزارات بغزة لترشيد النفقات
خاص دنيا الوطن
كشف القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، اليوم الثلاثاء، حقيقة نية الحركة دمج بعض الوزارات؛ ليصبح عددها عشر وزارات فقط.
وقال موسى، في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن "هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، وهذه المعلومات إشاعات لا أصل لها".
كشف القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، اليوم الثلاثاء، حقيقة نية الحركة دمج بعض الوزارات؛ ليصبح عددها عشر وزارات فقط.
وقال موسى، في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن "هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، وهذه المعلومات إشاعات لا أصل لها".
وتابع: "لم يصدر شيء من هذا القبيل عن المجلس التشريعي أو الوزارات، وكل ذلك دعايات"، وفق تعبيره.
وأكد أنه ليس هناك أي معلومات أو توجه من الحركة للقيام بذلك.
وكانت مصادر داخل بعض الوزارات بالقطاع، تحدثت عن نية حركة حماس إلغاء العديد من الوزرات مثل السياحة والثقافة وسلطة المياه، وسلطة الطاقة، ودمجها في وزارات أخرى، وذلك لترشيد النفقات، وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب بالقطاع.
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