قيادي بـ (حماس) يُوضح حقيقة دمج بعض الوزارات بغزة لترشيد النفقات





وأكد أنه ليس هناك أي معلومات أو توجه من الحركة للقيام بذلك.





وكانت مصادر داخل بعض الوزارات بالقطاع، تحدثت عن نية حركة حماس إلغاء العديد من الوزرات مثل السياحة والثقافة وسلطة المياه، وسلطة الطاقة، ودمجها في وزارات أخرى، وذلك لترشيد النفقات، وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب بالقطاع.

وتابع: "لم يصدر شيء من هذا القبيل عن المجلس التشريعي أو الوزارات، وكل ذلك دعايات"، وفق تعبيره.