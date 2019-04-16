وزارة الاتصالات تنظم لقاءً تثقيفياً بعنوان: "إنترنت الأشياء"

رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاء تثقيفياً بعنوان (Internet Of Thing IoT) "إنترنت الأشياء" حضره عدد من المدراء العامين والموظفين والمختصين في الوزارة، وذلك في قاعة الاجتماعات.وحاضر في الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات الأربعاء التقني، الذي تعقده الوزارة، م. أحمد عصام ديب، مهندس صفحات إلكترونية، وتطبيقات الإنترنت بالإدارة العامة للمعلوماتية.واستعرض م. ديب، خلال هذه الورشة، أبرز مفاهيم وبنية تقنية "إنترنت الأشياء" وأهم الأسس والقواعد التي تشكل هذه التكنولوجيا المعاصرة، من حيث مجالات استخدامها وتطبيقاتها في مختلف القطاعات المدنيّة والصناعية والتجارية.وتطرق ديب إلى سبل تسخير تقنية انترنت الأشياء لخدمة الإنسان وزيادة دمجه وتفاعله مع البيئات المحيطة، وذلك من خلال عرض عدة نماذج وسيناريوهات منها الواقعية ومنها المحتمل تطبيقها في المستقبل القريب.وأكد ديب أهمية هذه التقنية، وقال نظراً لكونها تكنولوجيا ناشئة فهي تواجه عدد من التحديات والمعيقات، حيث تم سرد عدد من هذه التحديات بشيء من التفصيل، ومن أهمها عدم الاتفاق على المعايير والبروتوكولات الموحدة والضابطة لهذه التقنية، بالإضافة إلى تحديات حماية خصوصية وأمن البيانات.فيما اختتم ديب الورشة بعرض نموذج عملي بهدف تعزيز فهم مبدأ هذه التقنية، وكيفية أدائها على أرض الواقع.