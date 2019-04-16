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شؤون فلسطينية

حنا: كل التحية للشاب كمال زيدان الذي رفض التجنيد في جيش الاحتلال

حنا: كل التحية للشاب كمال زيدان الذي رفض التجنيد في جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
وجه المطران عطالله حنا التحية لهذا الشاب البطل ابن الطائفة الدرزية الكريمة الشاب كمال زيدان والذي اعلن رفضه للتجنيد في جيش الاحتلال مما ادى الى اتخاذ المحكمة الاسرائيلية قرارا بتمديد اعتقاله وهو الذي هتف في وجه القاضي الاسرائيلي في المحكمة قائلا : " انا العربي الفلسطيني لن اخدم جيشكم واطلب اسقاط امر التجنيد عني " .

وقال"كل التحية لهذا الشاب ولامثاله الذين يرفضون التجنيد في جيش الاحتلال الذي يمارس القهر والظلم والقمع بحق ابناء شعبنا الفلسطيني" .

وأكد ان ما قاله هذا الشاب في المحكمة انما هو الرد الحقيقي على ما قالته جولدا مئير في وقت من الاوقات بأن " الكبار يموتون والصغار ينسون ".

وها هو هذا الشاب الفلسطيني كما وغيره من الشباب الفلسطينيين المناضلين يؤكدون بأن الابناء ليسوا اقل حماسة في دفاعهم عن الحق العربي في فلسطين عن اباءهم واجدادهم .

وأضاف لك منا رسالة التضامن والمحبة والتقدير كما ولكل الشرفاء من ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل ومن كل الطوائف والمذاهب فكلنا شعب واحد وقضيتنا واحدة وهاجسنا هو ان نعيش احرارا في وطننا .

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