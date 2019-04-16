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شؤون فلسطينية

الخارجية: الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تَمُدُّ جسور التعاون مع جمهورية ناميبيا

الخارجية: الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تَمُدُّ جسور التعاون مع جمهورية ناميبيا
رام الله - دنيا الوطن
تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين، وكرد للجميل لهذا البلد الذي طالما وقف ودعم فلسطين، ولا يزال يساندها في مختلف المحافل الدولية، وفي مختلف الظروف، فقد قام وفد دولة فلسطين برئاسة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، بمهمة عمل في جمهورية ناميبيا، تهدف إلى تأسيس تعاون تنموي بين البلدين، يصب في خدمة مصالحهما المشتركة.

وعقد الوفد في العاصمة ويندهوك اجتماعات مهممة مع مسؤولين ناميبيين، كان أولها مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ونائب رئيس الحزب الحاكم السيدة نيتمبو نديتوه، حيث تم البحث في سبل تعزيز التعاون بين دولة فلسطين وجمهورية ناميبيا وتأطير العلاقة من خلال اتفاقية تعاون تتضمن مجالات تنموية يتم بلورتها خلال الأسابيع القادمة، بهدف التقدم باتجاه تنفيذ برامج وأنشطة في مجالات الصحة والزراعة والطاقة بأيدي وخبرات فلسطينية، تلبي الاحتياج والأولوية المعبر عنها من الطرف الناميبي.

وقد نقل مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، تحيات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي والشعب الفلسطيني للشعب الناميبي الصديق، ورئيسه وقيادته، مشيداً بدور ناميبيا الداعم لفلسطين، ومؤكداً على أهمية البرامج المشتركة التي سيتم تنفيذها بالاستعانة بالموارد البشرية الفلسطينية.

وقد رحبت نائبة رئيس الوزراء بوفد دولة فلسطين وعبرت عن فخرها واعتزازها بتاريخ العلاقات بين البلدين والتي سيتم ترجمتها من خلال الأنشطة والبرامج العملية التي ستنفذها الوكالة. 

وجددت دعم بلادها اللا محدود للحقوق الفلسطينية المشروعه وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ونقلت تحياتها وتحيات رئيس الجمهورية وحكومة بلادها لسيادة الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني وعبرت عن تهانيها بتشكيل حكومة جديده متمنيةً لها النجاح.

كما عقد وفد دولة فلسطين، الذي يضم إلى جانب الزهيري كلاً من سكرتير أول حسونة الدريملي، وسكرتير أول أشرف ابو شخيدم من سفارة دولة فلسطين في جنوب أفريقيا والملحق الدبلوماسي خالد أبو قرع من الوكالة، اجتماعاً موسعاً مع فريق عمل وزارة الصحة برئاسة مديرها العام بن نانغومبيه وفريق عمله، حيث تم تقديم لمحة عن البرامج الطبيه المتوفرة لدى الوكالة والبرامج التي تم تنفيذها في دول مختلفة وتم الاتفاق على انشطة محددة تلبي الاحتياجات المعبر عنها من الطرف الناميبي، والتي سيتم تضمينها في اتفاقية التعاون بين البلدين لتترجم عملياً من خلال انشطة تصب في اطار تدريب تخصصي عملي، وتعزيز التعاون الاكاديمي الطبي وبرامج بناء القدرات في مجالات طبية محددة.

كذلك اجتمع الوفد بنائب وزير الزراعة انا شويدا، وتم البحث في برامج تدعيم الكادر الزراعي وتطوير آليات الزراعة من خلال موائمة الامكانيات الفلسطينية الزراعية المميزه مع الاحتياجات المعبر عنها في مجالات بناء القدرات وتعزيز اداء الكادر الناميبي بهدف تحسين جودة المنتج وزيادة كميات المحاصيل بشكل نوعي.

ولبحث إمكانيات التعاون الثلاثي لصالح ناميبيا، فقد التقى الوفد الفلسطيني بسفيرة فنلندا في ناميبيا بيركو ليزا كايوستيلا وممثل الوكالة اليابانية للتعاون (جايكا) وبحث معهما امكانيات مساهمة فنلندا واليابان في الشراكة بتتفيذ انشطة وبرامج في المجالين الطبي والزراعي، وتم الاتفاق على عدد من الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون الثلاثي في جمهورية ناميبيا، كذلك اجتمع فويق دولة فلسطين مع ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الأعمال الناميبيين للتأسيس لعلاقات تعزز مكانة جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص الفلسطيني في ناميبيا.

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