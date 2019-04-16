لجنة الانتخابات ومركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت يختتمان مشروع تدريب الصحفيين





وقد عقدت الورش الثلاث في كل من: جامعة بيرزيت، ومدينة غزة ومدينة نابلس، حيث تناول التدريب- الذي نفذه مدربو مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت- جوانب عدة تتعلق بالتغطية الصحفية للانتخابات بشكل مهني ومحايد، وأسس إجراء المقابلات التلفزيونية، وإنتاج إعلانات عامة حول قضايا الانتخابات.



كما وقام المتدربون في هذه الورش بإنتاج 15 مادة إعلامية حول الانتخابات خلال التدريب، باستخدام الهواتف الذكية كتطبيق عملي للتدريب النظري.



وفي نهاية الورش التدريبية مُنِح الصحفيون المشاركون شهادات صادرة عن مركز تطوير الإعلام ولجنة الانتخابات.



رام الله - دنيا الوطناختتمت لجنة الانتخابات المركزية، وبالتعاون مع مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، يوم أمس الاثنين، ورشتي تدريب بعنوان" التغطية الإعلامية للانتخابات"، واللتين عقدتا بالتزامن في مدينتي غزة ونابلس.وقد شمل المشروع الممول من الحكومة النرويجية تدريب 65 صحفياً وصحفية من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال ثلاث ورش تدريبية، امتدت كل منها على مدار ثلاثة أيام.