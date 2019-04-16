المملكة المتحدة تُرحب بتشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة





وأكد أن المملكة المتحدة، ستبقى ملتزمة بحل الدولتين من خلال المفاوضات، والقدس عاصمة مشتركة".

رام الله - دنيا الوطنرحب الوزير مارك فيلد، القائم بأعمال وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة، بالحكومة الفلسطينية الجديدة بعيد الإعلان عن تشكيلها يوم السبت الماضي بتغريدة قائلاً: "أرحب بتشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء محمد اشتية، المملكة المتحدة، تبقى ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني، وبالتعاون بين الحكومتين، الفلسطينية والبريطانية."من جانبه، هنأ القنصل البريطاني في القدس، فيليب هول الحكومة الفلسطينية الجديدة قائلاً: "أهنئ رئيس الوزراء د. محمد اشتية على تشكيل الحكومة الفلسطينية، وأتمنى لهم كل النجاح في إتمام أدوارهم الجديدة، وتتطلع المملكة المتحدة إلى مواصلة تعاونها مع السلطة الفلسطينية في العديد من القضايا، من بينها أولويات الحكومة الجديدة لإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز الديمقراطية، وبناء اقتصاد قوي للشعب الفلسطيني.