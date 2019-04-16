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شؤون فلسطينية

وزارة التنمية بغزة تكشف مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية

وزارة التنمية بغزة تكشف مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية
قطاع غزة - أرشيف
خاص دنيا الوطن
كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، د. يوسف إبراهيم اليوم الثلاثاء، مستجدات ملف صرف "مستحقات الشؤون الاجتماعية" أو ما يعرف بـ "شيكات الشؤون".

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إنه جرى تواصل فني مع الإدارة العالمة للحماية الاجتماعية، وطلب منها تحديث البيانات، وسيتم سحبها خلال هذا اليوم".

وأضاف: هذا هو الإجراء الفني الأول لما قبل صرف مستحقات "شيك الشؤون" ولكن لم يتحدد حتى الآن موعد لصرفها للمستفيدين منها.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: إنه حسب ما هو معتمد فنياً بأنه يتم الصرف بعد أسبوعين من سحب البيانات.

يشار إلى أن الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتحديداً من الفقراء، يستفيدون مما يُسمى "شيك الشؤون"، حيث يصرف لهم راتب مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

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