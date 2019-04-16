السيسي يدعم الشعب السوداني في خياراته

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إن بلاده تتابع باهتمام ما يجري في السودان، وعبر عن دعم القاهرة لخيارات الشعب السوداني، وذلك خلال اتصال أجراه مع رئيسة وزراء ألمانيا، أنجيلا ميركل.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي أكد، خلال الاتصال مع ميركل، أن مصر تتابع تطورات الأوضاع في السودان بـ"اهتمام"، بحكم العلاقة التاريخية بين البلدين.وشدد الرئيس المصري على دعم بلاده لخيارات الشعب السوداني الذي وصفه بـ"الشقيق"، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إخراج السودان من أزمته، والحفاظ على أمنه واستقراره.