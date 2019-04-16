علاء مبارك يَحذف تغريدة أثارت جدلاً في مصر

رام الله - دنيا الوطنقام علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، بحذف تغريدة نشرها على حسابه عبر (تويتر).وجاء في التغريدة التي نشرها علاء مبارك: "ادعولي ربنا يظهر الحق في قضية البورصة".وتابع: "الحق إن شاء الله، سلام".وبعد التعليقات التي هاجمته، وأخرى سخرت منه، حذف علاء مبارك تغريدته، بالتزامن مع تأجيل محاكمته إلى الثلاثاء.ويمثل علاء، وشقيقه جمال، وسبعة آخرين، أمام القضاء، في القضية الشهيرة بـ"التلاعب بالبورصة"، والتي قال علاء مبارك إنه بريء منها.يذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، كانت قد أخلت سبيل علاء وجمال مبارك، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في أيلول/ سبتمبر الماضي.