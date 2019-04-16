مسؤول أمريكي يزور الحدود الإسرائيلية مع غزة ومصر

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح يوم الثلاثاء، النقاب عن زيارة قام بها منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز، أمس للحدود من الجانب الإسرائيلي مع قطاع غزة ومصر.وقالت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن سيلز، حذر بشدة من هجمات قد ينفذها تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء المصرية، ضد أهداف إسرائيلية خلال عيد الفصح.ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، أبدى المسؤول عن قلق مكتب "مكافحة الإرهاب" من تكثيف التنظيم لهجماته مؤخراً ضد القوات المصرية في سيناء، مشيراً لقدرتهم على البقاء في شبه الجزيرة المصرية، رغم الهجمات المكثفة للجيش المصري ضدهم.وحذر من قدرة فرع التنظيم في سيناء على توجيه ضربات ضد أهداف إسرائيلية، وربما توجيه ضربات ضد أهداف دولية، والتأثير على الساحة المجاورة من خلال تنفيذ هجمات مختلفة.وأشارت الصحيفة إلى أن سيلز موجود في إسرائيل منذ أيام، وعقد عدة لقاءات بهدف مناقشة التعاون الأمني الأميركي- الإسرائيلي، مشيداً بالعلاقة القوية بين الجانبين، قائلاً: "ليس لدينا حليف أقوى من إسرائيل".