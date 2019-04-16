الاحتلال يهدم خيمة سكنية في سوسيا جنوب الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خيمة سكنية في قرية سوسيا جنوب شرق يطا جنوب الخليل.





وأكد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، جنوب الخليل، راتب الجبور، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، هدمت خيمة سكنية تعود لعائلة حسين راضي النواجعة، ويقطنها 10 أفراد.





وناشد الجبور المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية بالتدخل العاجل، لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية، التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم، ومنعهم من تربية المواشي.

رام الله - دنيا الوطن