الوليد بن طلال يتغزل بمحمد بن سلمان وتركي آل الشيخ

رام الله - دنيا الوطنتغزل الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والمستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ.وعلق الوليد بن طلال على فيديو لافتتاحه أضخم سينما في الشرق الأوسط بالرياض قائلاً: "نهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، ممثلة بهيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، على الانفتاح المنسجم مع دخول القرن الـ21 بقيادة أخي سمو ولي العهد".وأكد الوليد بن طلال، أن من ثمار هذا الانفتاح، "أفخم دار سينما في الشرق الأوسط في مركز المملكة، ببرج المملكة بالرياض"، المملوكة للأمير السعودي.