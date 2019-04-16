السودان يُوضح حقيقة تسليم عمر البشير للجنائية الدولية

رام الله - دنيا الوطنأكد أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة.وقال الفريق جلال الدين شيخ في مؤتمر صحفي في سفارة بلاده لدى إثيوبيا، إن "قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر يتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة، وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي".ويزور شيخ أديس أبابا لمحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.يخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و 2008.وكان المجلس العسكري، أعلن في وقت سابق أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر.كما أكد شيخ عزم المجلس العسكري البقاء فترة انتقالية مدتها "سنتان كحد أقصى"، وبعد ذلك سيتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية.وهدد الاتحاد الإفريقي، بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوماً.وأفاد مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان، أنه إذا لم يسلم المجلس العسكري، الذي أطاح بالرئيس عمر البشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الإفريقي "مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري".