مجدلاني يُعرب عن التعاطف والتضامن مع فرنسا إثر حريق الكاتدرائية



كما أعرب عن التضامن مع كافة الإخوة المسيحيين، والتعاطف معهم، حيث إن الكاتدرائية تعد من أشهر الكنائس المسيحية في أوروبا والعالم.



وأعرب عن الأسف حيال ذلك، فهذه الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الثاني عشر، تُعد من أحد أشهر المعالم التاريخية.