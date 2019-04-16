شؤون فلسطينية

مجدلاني يُعرب عن التعاطف والتضامن مع فرنسا إثر حريق الكاتدرائية

مجدلاني يُعرب عن التعاطف والتضامن مع فرنسا إثر حريق الكاتدرائية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني على التضامن والتعاطف مع دولة فرنسا وشعبها الصديق، إثر الحريق الذي أصاب كاتدرائية نوتردام التاريخية، وسط العاصمة باريس أمس الاثنين.

وأعرب عن الأسف حيال ذلك، فهذه الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الثاني عشر، تُعد من أحد أشهر المعالم التاريخية.

كما أعرب عن التضامن مع كافة الإخوة المسيحيين، والتعاطف معهم، حيث إن الكاتدرائية تعد من أشهر الكنائس المسيحية في أوروبا والعالم.

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