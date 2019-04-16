قيادي بـ (حماس) يُعلّق على استعداد الرئيس عباس لقاء نتنياهو دون شروط

علّق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري اليوم الثلاثاء، على ما ذكره وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، حول استعداد الرئيس محمود عباس، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو دون شروط مسبقة.



وقال أبو زهري في تغريدة عبر (تويتر): إن "الإعلان عن استعداد محمود عباس للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة، يطرح علامات تساؤل حول موقف عباس، ووضعه مئات الشروط للقاء القوى الفلسطينية".



وكان المالكي، قال أمس الاثنين: إن الرئيس عباس، على استعداد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة، في حال استضافت موسكو هذا اللقاء.



وقال الوزير وفق وكالة (سبوتنيك): إن الرئيس عباس على استعداد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة في حال استضافت موسكو هذا اللقاء"، مضيفاً "فلسطين سترفض أي اقتراح للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية، لا يقر باستقلال دولة فلسطين".

رام الله - دنيا الوطن