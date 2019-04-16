دولي

كيف سيكون شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة نتنياهو؟

كيف سيكون شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة نتنياهو؟
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحبفة (يسرائيل هيوم) أن الاتصالات الائتلافية تشهد تحركاً عالياً، فقد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، مع أرييه درعي (شاس) ويعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) في محادثة عمل، سعى خلالها لفهم مطالبهم، وحاول إيجاد حلول للمشاكل المتوقعة في ضوء مطالب إسرائيل بيتنا.

ويسود التقدير بأن يتم تقسيم الحقائب الوزارية وفقًا لمفتاح 2.5 مقعد لكل حقيبة، ووفقاً لهذه التقسيمة سوف يحصل الليكود على 14 منصباً وزارياً. وإذا انضم إليه حزب كلنا، فسيحصل الليكود على 16 وزيراً، وسيحصل حزب شاس على ثلاث حقائب، وكذلك يهودية التوراة المتحدة، إذا حصلت بالفعل على ثمانية مقاعد. وسيحصل إسرائيل بيتنا على حقيبتين وكذلك تحالف اليمين.

كما التقى رئيس الوزراء أمس مع بتسلئيل سموطريتش، ومن المقرر أن يجتمع اليوم مع الحاخام رافي بيرتس لمناقشة مطالب تحالف اليمين. وقالوا في هذا التحالف إن مطلبهما هو الحصول على حقيبتي التعليم والقضاء، وهو مطلب من المشكوك فيه أن نتنياهو سيوافق عليه، لأنه كان قد وعد خلال الحملة الانتخابية بالاحتفاظ بهاتين الحقيبتين في حزب الليكود، وينوي تسليم القضاء لياريف ليفين.

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