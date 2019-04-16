دولي

شاهد: ايفانكا ترامب تنسجم مع الزغاريد والرقص الأفريقي

شاهد: ايفانكا ترامب تنسجم مع الزغاريد والرقص الأفريقي
ايفانكا ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو، بثته وزارة الخارجية الأمريكية، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، وهي منسجمة خلال استقبال أعد لها من قبل مجموعة من النساء الإثيوبيات في أديس أبابا.

وحسب الفيديو، يبدو أن الإيقاعات الإفريقية الراقصة، راقت لابنة الرئيس الأمريكي، حيث شاركت مضيفاتها في حركاتهن، فيما تعالت الزغاريد في مشهد خلا من الرسميات.


 


أخبار ذات صلة

رجال الإطفاء: إخماد حريق كاتدرائية نوتردام نهائيا

رجال الإطفاء: إخماد حريق كاتدرائية نوتردام نهائيا

أمريكا تُحذر إسرائيل من استخدام الشبكات الخلوية الصينية

أمريكا تُحذر إسرائيل من استخدام الشبكات الخلوية الصينية

كيف سيكون شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة نتنياهو؟

كيف سيكون شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة نتنياهو؟

فيديو.. اليونان: سنقف إلى جانب &#34;إسرائيل&#34; في أي حرب حقيقية

فيديو.. اليونان: سنقف إلى جانب "إسرائيل" في أي حرب حقيقية

يلدريم: أعيدوا فرز كامل أصوات اسطنبول وسأفوز برئاسة بلديتها

يلدريم: أعيدوا فرز كامل أصوات اسطنبول وسأفوز برئاسة بلديتها

ترامب: المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي تسير بصورة جيدة

ترامب: المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي تسير بصورة جيدة

استعداداً لطرح (صفقة القرن).. واشنطن تُعزز حماية سفاراتها بالعالم

استعداداً لطرح (صفقة القرن).. واشنطن تُعزز حماية سفاراتها بالعالم

الأورومتوسطي يخاطب جهات دولية لفرض حظر على دول أوروبية تبيع أسلحة بالصراعات المسلحة

الأورومتوسطي يخاطب جهات دولية لفرض حظر على دول أوروبية تبيع أسلحة بالصراعات المسلحة

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

حنا: كل التحية للشاب كمال زيدان الذي رفض التجنيد في جيش الاحتلال

حنا: كل التحية للشاب كمال زيدان الذي رفض التجنيد في جيش الاحتلال

المملكة المتحدة تُرحب بتشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة

المملكة المتحدة تُرحب بتشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة

نائب ملادينوف يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

نائب ملادينوف يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

افتتاح حديقة البيارة الحادية والثلاثين في مدينة بيت حانون

افتتاح حديقة البيارة الحادية والثلاثين في مدينة بيت حانون

أبو سيف يشدد على دور الفن في نقل الحكاية الفلسطينية وحمايتها من الاندثار

أبو سيف يشدد على دور الفن في نقل الحكاية الفلسطينية وحمايتها من الاندثار

الاحتلال يهدم خيمة سكنية في سوسيا جنوب الخليل

الاحتلال يهدم خيمة سكنية في سوسيا جنوب الخليل

الاحتلال يُغلق مدخل مخيم العروب شمال الخليل

الاحتلال يُغلق مدخل مخيم العروب شمال الخليل

الأتيرة: المانحون يتوجهون نحو تمويل مشاريع تغير المناخ في القطاعات كافة

الأتيرة: المانحون يتوجهون نحو تمويل مشاريع تغير المناخ في القطاعات كافة

منوعات

قصة مرض ظل يُعالج منه عمر الحريري 4 سنوات ولم يخبروه به

قصة مرض ظل يُعالج منه عمر الحريري 4 سنوات ولم يخبروه به

كيف أصبحت مي عز الدين بهذه البشاعة؟

كيف أصبحت مي عز الدين بهذه البشاعة؟

نيرمين الفقي بصور في مرحلة المراهقة لم ترها من قبل

نيرمين الفقي بصور في مرحلة المراهقة لم ترها من قبل

زوج سميحة أيوب يفضحها: أخفت علاقتنا 18 عاماً من أجل &#34;المعاش&#34;

زوج سميحة أيوب يفضحها: أخفت علاقتنا 18 عاماً من أجل "المعاش"

شاهد: أنغام برفقة زوجها في مكة

شاهد: أنغام برفقة زوجها في مكة

ظهور نادر لابن لجين عمران يرقص معها

ظهور نادر لابن لجين عمران يرقص معها

الدكتورة خلود تكشف: دفعت 40 الف دينار لنجوى كرم.. والأخيرة ترد

الدكتورة خلود تكشف: دفعت 40 الف دينار لنجوى كرم.. والأخيرة ترد

حبس سعد الصغير

حبس سعد الصغير

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالتها الجديدة.. والجهور: &#34;أحلام فرع لبنان&#34;

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالتها الجديدة.. والجهور: "أحلام فرع لبنان"

سرّ مؤثر خلف أغنية &#34;كيفك انت&#34; لفيروز

سرّ مؤثر خلف أغنية "كيفك انت" لفيروز

عربي

السيسي يدعم الشعب السوداني في خياراته

السيسي يدعم الشعب السوداني في خياراته

علاء مبارك يَحذف تغريدة أثارت جدلاً في مصر

علاء مبارك يَحذف تغريدة أثارت جدلاً في مصر

الوليد بن طلال يتغزل بمحمد بن سلمان وتركي آل الشيخ

الوليد بن طلال يتغزل بمحمد بن سلمان وتركي آل الشيخ

السودان يُوضح حقيقة تسليم عمر البشير للجنائية الدولية

السودان يُوضح حقيقة تسليم عمر البشير للجنائية الدولية