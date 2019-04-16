شاهد: ايفانكا ترامب تنسجم مع الزغاريد والرقص الأفريقي













رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو، بثته وزارة الخارجية الأمريكية، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، وهي منسجمة خلال استقبال أعد لها من قبل مجموعة من النساء الإثيوبيات في أديس أبابا.وحسب الفيديو، يبدو أن الإيقاعات الإفريقية الراقصة، راقت لابنة الرئيس الأمريكي، حيث شاركت مضيفاتها في حركاتهن، فيما تعالت الزغاريد في مشهد خلا من الرسميات.