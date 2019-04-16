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فيديو.. اليونان: سنقف إلى جانب "إسرائيل" في أي حرب حقيقية

فيديو.. اليونان: سنقف إلى جانب "إسرائيل" في أي حرب حقيقية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى سلاح الجو لكلٍ من اليونان، أمريكا، إسرائيل، إيطاليا، ودولة الإمارات العربية، هذا الأسبوع، مناورة تدريبية دولية في اليونان، لتعزيز التعاون بين أسلحة الجو المختلفة.

وشارك في التدريب 80 طائرة و200 طيار، من بينهم طيارون من دولة الإمارات العربية.

مراسل القناة الثانية الإسرائيلية، نير دبوري قال: "من كان يُصدق بأنه سيأتي اليوم الذي يتدربون فيها جنباً إلى جنب مع طياري سلاح الجو" في إشارة إلى الطيارين الإماراتيين.

 

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