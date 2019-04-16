يلدريم: أعيدوا فرز كامل أصوات اسطنبول وسأفوز برئاسة بلديتها





وأوضح يلدريم، الذي كان يتولى رئاسة برلمان بلاده واستقال خصيصاً لخوض غمار انتخابات، رئاسة بلدية اسطنبول، إلى أن عملية الاقتراع، وفرز الأصوات في المدينة، تخللتها مخالفات كبيرة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنأكد مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية اسطنبول بن علي يلدريم، أن الفوز برئاسة البلدية، سيكون حليفه في حال تمت إعادة فرز كامل الأصوات.وأضاف: "انخفض الفارق بيننا وبين مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو إلى 12 ألفاً و200 صوت، بعد فرز 10% من الأصوات، في حال إعادة فرز كامل الأصوات فنحن واثقون بأننا سنغلق هذه الفجوة لصالحنا، وأصواتنا سجلت لمصلحة المرشح المنافس لنا".وأكد مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية اسطنبول، على ضرورة أن تحظى هذه المدينة الكبيرة بـ "انتخابات خالية من الشوائب".وكانت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في اسطنبول، أظهرت تقدم أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على يلدريم.وطالب حزب العدالة والتنمية، إثر ذلك بإعادة فرز الأصوات في كامل المدينة، مؤكداً حدوث "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".