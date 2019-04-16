(يسرائيل هيوم): الفلسطينيون لن يقبلوا صفقة القرن وسينتظرون رحيل ترامب

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن الفلسطينيين أبدوا غضبهم إزاء تفاصيل (صفقة القرن)، ورد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على التقرير قائلاً: إن هذه "خطة هدفها تدمير عملية السلام والقانون الدولي، ولن يكون هناك سلام بدون قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وقال مسؤول كبير في مكتب الرئيس الفلسطيني: "إنه حتى لو اضطررنا إلى الانتظار لفترة أخرى، حتى ينهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته، فإننا سنفعل ذلك، ولن نقبل صفقة لا تتضمن دولة مستقلة داخل حدود عام 1967".وأضافت الصحيفة، نقلًا عن هذا المسؤول "الذي لم تسمه": "يبدو أن نتنياهو هو الذي يقف وراء خطة السلام التي وصفها بـ"الحقيرة"، لأنه يعلم أن الفلسطينيين لن يقبلوها أبداً".ومن ناحية أخرى، تدعي الصحيفة الإسرائيلية، أنه على الرغم من الانتقادات القاسية، وردود الفعل الشديدة من جانب الفلسطينيين، فإن هناك في رام الله من قالوا: إنه من الضروري الانتظار حتى يتم نشر التفاصيل الكاملة للخطة التي وضعتها إدارة ترامب، قبل رفضها نهائيًا.وقال مسؤول فلسطيني آخر: "ان احتمال قبول أحد لخطة صفقة القرن دون أن تتضمن وعداً بدولة فلسطينية مستقلة، يساوي الصفر، مع ذلك علينا أن ننتظر، ونفحص تفاصيل الخطة حين يتم تقديمها لنا للمراجعة.. نحن لا نرفض شيئاً بشكل نهائي".