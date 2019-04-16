عضو كنيست: احتلال غزة لن يكون ورقة مساومة لتشكيل ائتلاف حكومي

رام الله - دنيا الوطنقال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب (الليكود) ديفيد بيتان اليوم الثلاثاء: إنه من المستحيل تضمين اتفاقية بين أحزاب الائتلاف حول احتلال غزة، وذلك رداً على تصريحات أفيغدور ليبرمان.وأضاف "بيتان" وفق ما ترجمه (عكا) للشؤون الإسرائيلية، من يقرر ذلك هو رئيس الوزراء، مبيناً أن ليبرمان يسعى للمزيد من النفوذ، إذا أصبح وزيراً للجيش.وأعلن رئيس حزب (يسرائيل بيتنو) افيغدور ليبرمان، أنه سيبلغ الرئيس الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه سيوصي أمامه بتكليف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.ووضع ليبرمان شروطاً مقابل المشاركة في "الائتلاف الحكومي" الجديد في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو.ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم)، فقد اشترط ليبرمان مقابل المشاركة في ائتلاف نتنياهو، تعهد الأخير بإسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزّة، والحفاظ على حقيبة الأمن والحصول على حقيبة الداخليّة، المفترض أنها من حصّة رئيس قائمة (شاس)، آرييه درعي.