الصحة بغزة تُحذر من نفاد الحليب العلاجى

رام الله - دنيا الوطنأعلن علاء حلس، مدير صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة بغزة، عن نفاذ الحليب العلاجي بكافة أنواعه من مستشفيات الوزارة، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على صحة الأطفال المرضى الذين يستفيدون منه منذ الولادة، معتبراً أنه شريان حياة لهم.من جانبه، أكد د. راغب ورش اغا، رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي، على أن نفاذ أنواع الحليب العلاجي يؤثر سلباً على صحة اطفالنا المرضى داخل المستشفى، والذين سيعانون من إسهال مزمن وسوء امتصاص، وبالتالي انخفاض أوزارنهم، مما يضطرهم إلى دخول المستشفى لفترات طويلة.وأوضح، أن الأطفال المرضى يعتمدون على حليب الجلاكتومين بشكل أساسى منذ الولادة، ومعرضون للخطر كونهم لا يستفيدون إلا من المأكولات الحيوانية كالسمك واللحوم والحليب، ودون ذلك سيؤثر على صحتهم العامة.ونوه إلى أن هذا الحليب تحديداً لا يتوفر في السوق الخاص ولا تتوفر له بدائل على الإطلاق، علاوة على تكلفته العالية التى تتجاوز المئة دولار.وأشار إلى حليب نيوترموجين، الذي يُعطى للاطفال الذين يعانون من حساسية للبروتين الموجود في الحليب البقري، حيث يستفيد منه شريحة كبيرة من الأطفال المرضى، موضحاً أن البدائل الموجودة ليست بنفس الكفاءة والجودة، إلى جانب نفاد حليب ايزوميل الذي يحتاجه الأطفال الذين يعانون من سوء امتصاصالسكر، وأنواع أخرى من الحليب مفقودة من مستشفيات وزارة الصحة بغزة.يذكر، أنه يتم صرف المعدلات الشهرية من الحليب العلاجي حسب احتياج وعمر الطفل، خاصة وأن هؤلاء الأطفال يعانون من أمراض وراثية مزمنة، وبحاجة للحليب العلاجي لاستمرار حياتهم.