ترامب: المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي تسير بصورة جيدة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تسير بصورة جيدة.وأضاف ترامب، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "علاقاتي جيدة مع كيم جونغ أون، لقد قال كيم مؤخراً، إنه يتطلع إلى مزيد من المحادثات، المحادثات جيدة".وتابع: "لا أريد أن تتحرك العملية بسرعة، وليس من الضروري أن تتحرك بسرعة، وفي الوقت الحالي تسير الأمور على قدم وساق، وعلى أكمل وجه، ولدينا علاقة جيدة، العقوبات مستمرة".وقال ترامب: "أجرينا المفاوضات خلال فترة قصيرة جداً ونفذنا عملاً رائعاً، وكان الأمر مثيراً للاهتمام، عندما قالت وسائل الإعلام: إن العملية لا تتحرك بسرعة كافية، ماذا عن الـ 40 سنة الماضية؟ لا أحد يتحدث عن الـ 40 سنة الماضية".وذكّر ترامب بأنه تفاوض مع كوريا الشمالية خلال تسعة أشهر، مضيفاً أنه تم التوصل إلى الكثير من الأمور البناءة التي لا تزال جارية.