استعداداً لطرح (صفقة القرن).. واشنطن تُعزز حماية سفاراتها بالعالم

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (عرب 48): إن الولايات المتحدة، تستعد لتعزيز الحماية لممثلياتها وقواتها في العالم، تمهيداً لنشر خطتها التي أطلق عليها (صفقة القرن) المتوقع في الأسابيع القريبة.



وحسب الموقع، فإن الولايات المتحدة، تستعد لإمكانية اندلاع ردود فعل غاضبة في العالم العربي، وقد تصل إلى مظاهرات ومواجهات، خاصة وأن (صفقة القرن) توصف بأنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.وقال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، نيتان سيلس: إن الولايات المتحدة تتعامل مع ذلك بمنتهى الجدية، مشيراً إلى أنه يأمل بالإعلان عن خطة سلام تكون مقبولة على الطرفين، وتحقق السلام لفترة طويلة في المنطقة.وفي حديثه عن ردود الفعل المحتملة على (صفقة القرن)، عندما يتم النشر عنها، قال: إنه لا يستطيع توقعها بشكل مؤكد، ولكنه أضاف، أن واشنطن تأخذ بجدية مسألة حماية قواتها.وتابع: أنه سواء أكان الحديث عن جنود يعملون في مواقع القتال أو عن دبلوماسيين، فإن واشنطن ستقدم المطلوب من أجل أمن رجالها.وقال: إنه في كل مرة تطلق واشنطن تصريحاً سياسياً جدياً بشأن الشرق الأوسط، فإنها تكون مدركة لضرورة فحص كافة الجوانب المختلفة.