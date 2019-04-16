العوض لـ "اشتية": اعتمد موظفي (2005) وأعد الرواتب كاملة



وطالب العوض رئيس الوزراء أيضاً بصرف الرواتب كاملة بعد انتهاء أزمة المقاصة، ودون ربط ذلك بأي شيء، وأكد أن هذا من شأنه توسيع القاعدة الاجتماعية للحكومة، وتمكينها من الحصول على ثقة الشعب، في ضوء عدم وجود مجلس تشريعي، يمنحها الثقة.



رام الله - دنيا الوطنطالب وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء دكتور محمد اشتية، بعد ما قال أمام الاجتماع الأول للحكومة: انه بصدد رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة ، باعتماد تفريغات 2005 كموظفين.وأضاف في منشور عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): للمساعدة أقول: إن هذا يتطلب اعتماد شهداء 2014، وإعادة الرواتب التي قطعت بتقارير كيدية، ووقف التقاعد المالي.