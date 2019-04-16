في هذه الحالة... الرئيس عباس على استعداد للقاء نتنياهو ودون شروط

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس الاثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على استعداد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة، في حال استضافت موسكو هذا اللقاء.وقال الوزير وفق وكالة (سبوتنيك) الرئيس عباس على استعداد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة في حال استضافت موسكو هذا اللقاء"، مضيفاً "فلسطين سترفض أي اقتراح للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية، لا يقر باستقلال دولة فلسطين".وأشار الوزير إلى أن "فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمناقشة "التهديدات" الأمريكية للجنائية الدولية، حيال الدعوة للتحقيق مع إسرائيليين".وتابع المالكي "الرئيس عباس، قد يزور موسكو في غضون ثلاثة أشهر، لكن لم تتم بعد مناقشة التواريخ المحددة من خلال القنوات الدبلوماسية".