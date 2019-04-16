شؤون فلسطينية

برلماني مصري: فتح وحماس تتعانقان بالقاهرة وتتنازعان بفلسطين

برلماني مصري: فتح وحماس تتعانقان بالقاهرة وتتنازعان بفلسطين
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، أن حركتي فتح وحماس تعانقان بعضهما البعض في العاصمة المصرية القاهرة، ولكن عندما يعودوا إلى فلسطين يتنازعون مرة أخرى.

وبين إمبابي لـ"دنيا الوطن"، أن هناك مصالح شخصية لدى القيادات الفلسطينية، معتبراً أن ذلك يعمل على تدهور العلاقات بين حركتي فتح وحماس، وتُقطع الطريق أمام المصالحة.

وفيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية، أوضح البرلماني المصري، أن حركة حماس تضع العراقيل أمام أي حكومة فلسطينية، وتعمل على إفشالها، متمنياً للحكومة الجديدة التوفيق، وأن تعمل على مواجهة الصعاب.

وقال إمبابي: "لا يجوز أن تتحكم مجموعة مسلحة بالدولة، حيث إن الرئيس محمود عباس من حقه أن يشكل الحكومة، ولكن حماس تعمل على عرقلتها".

أخبار ذات صلة

(يسرائيل هيوم): الفلسطينيون لن يقبلوا صفقة القرن وسينتظرون رحيل ترامب

(يسرائيل هيوم): الفلسطينيون لن يقبلوا صفقة القرن وسينتظرون رحيل ترامب

العوض لـ &#34;اشتية&#34;: اعتمد موظفي (2005) وأعد الرواتب كاملة

العوض لـ "اشتية": اعتمد موظفي (2005) وأعد الرواتب كاملة

الناطق باسم الحكومة يُعلّق على الإجراءات التقشفية ومصير الترقيات المجمدة والوزارة الجديدة

الناطق باسم الحكومة يُعلّق على الإجراءات التقشفية ومصير الترقيات المجمدة والوزارة الجديدة

في هذه الحالة... الرئيس عباس على استعداد للقاء نتنياهو ودون شروط

في هذه الحالة... الرئيس عباس على استعداد للقاء نتنياهو ودون شروط

سعد: سوق العمل الإسرائيلي تحول لمكان للقتل بالنسبة للعمال الفلسطينيين

سعد: سوق العمل الإسرائيلي تحول لمكان للقتل بالنسبة للعمال الفلسطينيين

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال ثمانية فلسطينيين

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال ثمانية فلسطينيين

البحرين تستحضر القدس بمحاضرتين منفصلتين للتفكجي وبالي

البحرين تستحضر القدس بمحاضرتين منفصلتين للتفكجي وبالي

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال ثمانية فلسطينيين

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال ثمانية فلسطينيين

البحرين تستحضر القدس بمحاضرتين منفصلتين للتفكجي وبالي

البحرين تستحضر القدس بمحاضرتين منفصلتين للتفكجي وبالي

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

اجتماعات دولية على هامش انعقاد مرتمر النيابة العامة التاسع

اجتماعات دولية على هامش انعقاد مرتمر النيابة العامة التاسع

حماس: قضية الأسرى ومعاناتهم كانت حاضرة ضمن التفاهمات الأخيرة

حماس: قضية الأسرى ومعاناتهم كانت حاضرة ضمن التفاهمات الأخيرة

وزيرة الصحة تتفقد مجمع فلسطين الطبي وتلتقي بمواطنين ومرضى

وزيرة الصحة تتفقد مجمع فلسطين الطبي وتلتقي بمواطنين ومرضى

وزيرة الصحة تبحث مع الشيخ تعزيز التعاون لخدمة المرضى

وزيرة الصحة تبحث مع الشيخ تعزيز التعاون لخدمة المرضى

منوعات

زوج سميحة أيوب يفضحها: أخفت علاقتنا 18 عاماً من أجل &#34;المعاش&#34;

زوج سميحة أيوب يفضحها: أخفت علاقتنا 18 عاماً من أجل "المعاش"

شاهد: أنغام برفقة زوجها في مكة

شاهد: أنغام برفقة زوجها في مكة

ظهور نادر لابن لجين عمران يرقص معها

ظهور نادر لابن لجين عمران يرقص معها

الدكتورة خلود تكشف: دفعت 40 الف دينار لنجوى كرم.. والأخيرة ترد

الدكتورة خلود تكشف: دفعت 40 الف دينار لنجوى كرم.. والأخيرة ترد

حبس سعد الصغير

حبس سعد الصغير

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالتها الجديدة.. والجهور: &#34;أحلام فرع لبنان&#34;

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالتها الجديدة.. والجهور: "أحلام فرع لبنان"

سرّ مؤثر خلف أغنية &#34;كيفك انت&#34; لفيروز

سرّ مؤثر خلف أغنية "كيفك انت" لفيروز

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

عربي

السراج: الحرب في ليبيا قد تدفع اكثر من 800 الف مهاجر نحو سواحل اوروبا

السراج: الحرب في ليبيا قد تدفع اكثر من 800 الف مهاجر نحو سواحل اوروبا

الخارجية المصرية: نعبر عن حزنها لما لحق بكاتدرائية نوتردام في باريس

الخارجية المصرية: نعبر عن حزنها لما لحق بكاتدرائية نوتردام في باريس

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة المعارك في طرابلس إلى 147 قتيلا

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة المعارك في طرابلس إلى 147 قتيلا

جاسوس مغربي جنده القذافي يكشف عن أسرار &#34;أغرب من الخيال&#34;

جاسوس مغربي جنده القذافي يكشف عن أسرار "أغرب من الخيال"