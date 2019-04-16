برلماني مصري: فتح وحماس تتعانقان بالقاهرة وتتنازعان بفلسطين

خاص دنيا الوطن – أحمد العشيأكد النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، أن حركتي فتح وحماس تعانقان بعضهما البعض في العاصمة المصرية القاهرة، ولكن عندما يعودوا إلى فلسطين يتنازعون مرة أخرى.وبين إمبابي لـ"دنيا الوطن"، أن هناك مصالح شخصية لدى القيادات الفلسطينية، معتبراً أن ذلك يعمل على تدهور العلاقات بين حركتي فتح وحماس، وتُقطع الطريق أمام المصالحة.وفيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية، أوضح البرلماني المصري، أن حركة حماس تضع العراقيل أمام أي حكومة فلسطينية، وتعمل على إفشالها، متمنياً للحكومة الجديدة التوفيق، وأن تعمل على مواجهة الصعاب.وقال إمبابي: "لا يجوز أن تتحكم مجموعة مسلحة بالدولة، حيث إن الرئيس محمود عباس من حقه أن يشكل الحكومة، ولكن حماس تعمل على عرقلتها".