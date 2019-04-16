العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.56 شيكل.
سعر صرف الدينار الأردني: 5.02 شيكل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.02 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.56 شيكل.
سعر صرف الدينار الأردني: 5.02 شيكل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.02 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
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