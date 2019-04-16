شؤون فلسطينية

الهباش يَرُد على الإشاعات: لم يكن واردًا أن أنضم لحكومة محمد اشتية

الهباش يَرُد على الإشاعات: لم يكن واردًا أن أنضم لحكومة محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
عقب محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية، اليوم الاثنين، على ما أشيع حول توليه منصب وزير الأوقاف في الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية.

وقال الهباش في تعقيبه، الذي نشره على صفحته الشخصية في موقع (فيسبوك): "لست معتادًا على بيانات التوضيح، ولطالما طالبني أصدقاء مخلصون بذلك في مناسبات عدة، كنت فيها هدفًا لتقوّلات مغرضين غاظهم مني ما غاظهم، لكني كنت أؤثر الصمت ترفعًا عن الخوض فيما يُشغل عن سَنِيّ المقاصد، ورفيع الدرجات، وحفاظًا على الوقت والجهد من أن يضيع فيما لا طائل وراءه".

واضاف: "لكنني أجدني اليوم ملزمًا إلى حدٍ ما، بالخروج عن عادتي هذه، وفاءً للحقيقة التي أشرف أن أكون أحد جنودها، ودفعًا لأي لَبْسٍ يمكن أن يتوسّل به أشباه شاس بن قَيْس، ممن لا يقتاتون إلا على الفتن والنميمة، ويَهْرِفون بما لا يعرفون، ويحترفون اختراع الحكايات وتلفيق الأقاويل، من أجل أن يبلغوا بها حاجةً في نفوسهم، من مثل ما يزين به الشيطان لأوليائه زخرف القول غرورًا".

وتابع الهباش بقوله: "لم أكن يومًا، ولن أكون ما حييت، ممن تصنعهم المواقع أو يُنشِؤون مواقفهم عليها أو لأجلها، فالموقف عندي أغلى وأسمى من الموقع، ولعل الأحداث التي كانت على مدى ربع قرن مضى قد برهنت على ذلك بصورة جلية، لا ينكرها الا جاحد أو جاهل".

وفي السياق، أكد لأن علاقة أكثر من ممتازة تربطه مع محمد اشتيه، منوهاً إلى انه عمل معه زمنًا غير قليل، مشيراً إلى أن هذه العلاقة ستتواصل في كل المراحل اللاحقة، على الحق والعدل بحول الله وعونه.

في السياق، قال الهباش: "لم يكن واردًا أصلًا أن أنضم إلى حكومة الدكتور محمد اشتيه، ولن أفعل ذلك، ليس زهدًا أو ترفعًا عن العمل معه لا سمح الله، ولكن لأنني ببساطة أتشرف بالعمل مباشرة مع سيادة الرئيس محمود عباس، الذي هو رأس الدولة والحكومة والسلطة، وهذا موضع افتخار لا يمكن أن يزهد فيه عاقل، فوق أنه يحتاج إلى أضعاف ما يُتاح لي من الوقت والجهد في هذا العمر القصير".

وأضاف: "لن يكون بيني وبين الحكومة التي يترأسها أخي وصديقي الدكتور محمد اشتيه إلا ما توجبه المصالح الوطنية العليا، وسنعمل معًا -كما عملنا سابقًا- تحت قيادة الرئيس أبو مازن، كما كان الأمر مع كل الحكومات السابقة، وكما سيكون مع أية حكومة لاحقة إذا كتب الله لنا البقاء، ويسر لنا السبيل".

ودعا الهباش، جماهير الشعب الفلسطيني وقواه للالتفاف حول الرئيس محمود عباس، وحول حكومته التي نالت ثقته برئاسة الدكتور محمد اشتيه، وليكن الجميع جنودًا لهذا الوطن العزيز لمواجهة التحديات الكبرى.

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