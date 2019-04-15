حماس: قضية الأسرى ومعاناتهم كانت حاضرة ضمن التفاهمات الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: إن قضية الأسرى ومعاناتهم، كانت حاضرة ضمن التفاهمات الأخيرة، وفي اجتماعات قيادة الحركة مع الوفد الأمني المصري، والوسيط الأممي ملادينوف.وأكد القانوع في تصريح صحفي له، أن انتزاع مطالب الأسرى من مصلحة السجون، كانت ثمرة صمودهم الأسطوري وإرداتهم الصلبة وبجهود حركة حماس، والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.