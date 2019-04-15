السراج: الحرب في ليبيا قد تدفع اكثر من 800 الف مهاجر نحو سواحل اوروبا

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في مقابلتين مع صحيفتين ايطاليين من ان الحرب في بلاده قد تدفع اكثر من 800 الف مهاجر نحو السواحل الاوروبية.وقال السراج لصحيفة لا ريبوبليكا "لن يكون هناك فقط 800 الف مهاجر جاهزون للرحيل، سيكون هناك ليبيون يفرون من هذه الحرب فيما استأنف ارهابيو تنظيم الدولة الاسلامية نشاطهم في جنوب ليبيا".واضاف "نواجه حربا عدوانية قد تصيب بعدواها المتوسط برمته. على ايطاليا واوروبا ان تكونا موحدتين وحازمتين للتصدي للحرب العدوانية التي يشنها خليفة حفتر، وهو شخص خان ليبيا والمجتمع الدولي"، لافتا الى ان الدمار سيطال ايضا "الدول المجاورة".وتستمر المعارك منذ الرابع من نيسان/ابريل في الضاحية الجنوبية لطرابلس بين قوات حفتر وتلك التابعة لحكومة الوفاق.وقال السراج في مقابلة اخرى مع صحيفة كوريري ديلا سيرا ان "المشير حفتر يقول انه يهاجم الارهابيين، ولكن هنا ليس هناك سوى مدنيين"، داعيا المجتمع الدولي الى تقديم المساعدة.واضاف "انهم يهاجمون المنشآت المدنية والطرق والمدارس والمنازل والمطار والمنشآت الطبية من سيارات اسعاف ومستشفيات".وبعدما كرر وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني (يمين متطرف) في الايام الاخيرة ان الموانىء الايطالية ستظل مغلقة، سارع نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو الى الرد على السراج قائلا "لن نسمح ابدا بان يصل 800 الف مهاجر الى ايطاليا".وكرر دي مايو ان على اوروبا برمتها ان تتدخل في قضية الهجرة عبر "سياسة اعادة توزيع للمهاجرين" و"سياسة تعاون لارساء الاستقرار في ليبيا".من جهتها، قالت المنظمة الدولية للهجرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "يستحيل توقع عدد الاشخاص الذين يمكن ان يغادروا ليبيا"، مضيفة "ثمة قلق الان على امن المدنيين والمهاجرين في البلاد".وقتل 147 شخصا واصيب 614 اخرون منذ بدأ حفتر هجومه على العاصمة الليبية وفق حصيلة لمنظمة الصحة العالمية الاثنين.