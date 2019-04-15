وزيرة الصحة تتفقد مجمع فلسطين الطبي وتلتقي بمواطنين ومرضى

تفقدت وزيرة الصحة مي الكيلة سير العمل في مجمع فلسطين الطبي، والتقت عددا من المواطنين والمرضى، مؤكدة أن خدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له بالشكل الأمثل هو الهدف الأسمى لعمل الوزارة.





وأضافت الوزيرة الكيلة، خلال زيارتها للمجمع الطبي، ظهر اليوم الاثنين، أن رعاية المريض ليست فقط بتقديم الدواء وإجراء العمليات الجراحية والرعاية التمريضية، وإنما بمعاملته بشكل يعكس أصالة الإنسان الفلسطيني.





وشددت على أن توجيهات القيادة السياسية ممثلة بالاخ الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية تؤكد أن المواطن هو رأس الهرم في الأولويات، لذلك فإن وزارة الصحة وبجميع طواقمها يعملون ليل نهار لخدمة المواطن، مشيرة إلى أن أي خلل قد يحدث سيتم تصحيحه على الفور وأخذ الدروس المستفادة منه للحيلولة دون تكراره.





وأوضحت في حديثها للمواطنين ومجموعة من المرضى داخل المجمع أن خطة الوزارة تقوم على توسيع المشافي القائمة وزيادة عددها للتخفيف من الضغط وفترات الانتظار في الأقسام، مبدية استعدادها لدراسة أي ملاحظة أو شكوى حول سير العمل في جميع المراكز الصحية، قائلة إن “عملنا تكاملي، والمواطن هو الحكم الأمين، وملاحظاته ستكون بوصلة في عملنا”.

رام الله - دنيا الوطن