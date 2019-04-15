وزيرة الصحة تبحث مع الشيخ تعزيز التعاون لخدمة المرضى



جاء ذلك، خلال استقبال الشيخ لوزيرة الصحة في مكتبه برام الله، اليوم الاثنين.



وبحث اللقاء سبل تسهيل وصول سيارات وزارة الصحة، التي تحمل الأدوية والمطاعيم للمناطق النائية مثل مسافر يطا، وتذليل العقبات التي تضعها سلطات الاحتلال من خلال منعها لسيارات الوزارة من المرور أو تحرير مخالفات مالية بحق سائقيها.



وقدمت الوزيرة كيلة شكرها لحسين الشيخ على جهوده الحثيثة، وتعاونه الدائم لخدمة المواطنين، وخاصة المرضى.

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الصحة مي كيلة مع رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، تعزيز التعاون لخدمة المرضى.