اندلاع حريق في المصلى المرواني بالمسجد الأقصى والرئيس عباس يستنكر

اندلع حريق كبير، مساء اليوم الاثنين، على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى المبارك، فيما لم يعرف حتى اللحظة سبب الحريق.





واستنكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحريق الذي اندلع على سطح المصلى المرواني، محذراً من أي استهداف للأماكن المقدسة.





في السياق ذاته، شدد الرئيس عباس على ضرورة الحفاظ على الأماكن المقدسة، لما تمثلة من قيمة دينية وإنسانية كبيرة للمسلمين.





وتتواصل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على المسجد الأقصى المبارك وباحاته، من اقتحامات وإجراءات مشددة تفرضها على المقدسيين.

رام الله - دنيا الوطن