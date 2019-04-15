شؤون فلسطينية

"اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تلتقي نائب وزير الخارجية السوري

"اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تلتقي نائب وزير الخارجية السوري
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الاثنين، برئاسة رمزي الخوري، رئيس المجلس الأعلى للكنائس في دولة فلسطين، مع نائب وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية، فيصل المقداد، وأطلعه على الأوضاع في فلسطين.

وضم الوفد كلاً من: رئيس المجلس الأعلى للكنائس في دولة فلسطين رمزي الخوري، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للكنائس في دولة فلسطين حنا عميرة، ومستشار الرئيس، المشرف على كنيسة المهد في بيت لحم، زياد البندك، ومدير عام اللجنة العليا للكنائس، السفيرة أميرة حنانيا، ومدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، السفير أنور عبد الهادي، وفقًا لموقع (وفا).

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في العاصمة السورية دمشق، نقل الوفد تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لنظيره السوري بشار الأسد.

وعرض الوفد، خلال اللقاء، صعوبة ما تمر به القضية الفلسطينية، خاصة ما يحضر لها من قبل الإدارة الأميركية شريكة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال ما يسمى (صفقة القرن)، التي تُطبق من خلال تهويد القدس، وضم الجولان العربي السوري المحتل لإسرائيل.

ووضع الوفد، المقداد بصورة التحضير لعقد المجلس المركزي، للوقوف بوجه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأكد أن انتصار سوريا على الإرهاب ووحدة أراضيها وصمودها يساعد على الصمود في فلسطين، نظراً لموقف سوريا الداعم للقضية الفلسطينية، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس باقون في الأرض حتى تثبيت جميع الحقوق الوطنية، وإفشال ما يسمى (صفقة القرن).

من جهته، أكد المقداد، أنه لا يوجد فرق بين فلسطين وسوريا، وأن نضال الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة، هو هدف لسوريا كما هو هدف لفلسطين، مشيراً إلى أن الهدف من (صفقة القرن، هو الهيمنة الإسرائيلية على كل المنطقة بالتعاون مع بعض أدواتها وعملائها فيها، لذلك يبقى التنسيق الفلسطيني السوري أساسياً للدفاع عن شرف المقدسات، كما نقل تحياته لرئيس دولة فلسطين محمود عباس.

والتقى الوفد، أيضاً، مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك جوزيف عبسي، كل على حدة، وأطلعهما على الأوضاع في فلسطين.

ونقل الوفد تحيات الرئيس عباس، لكل من البطريرك جوزيف عبسي والبطريرك يوحنا العاشر يازجي ، وتهنئته بأعيادهم المباركة.

وأطلع الوفد البطريرك جوزيف عبسي والبطريرك يازجي على العمل الذي تقوم به اللجنة العليا لمتابعة شؤون الكنائس من خلال تثبيت الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، بسبب هجرتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية من خلال الاستيلاء على الأراضي، وسحب الهويات، ومنع لم الشمل.

وأكد اهتمام الرئيس محمود عباس بالوجود المسيحي في فلسطين، ودورهم في النسيج المجتمعي الفلسطيني، محذراً من عملية إسرائيلية ممنهجة لتصفية القدس من مسيحييها ومسلميها من خلال دفعهم للهجرة، وتجلى ذلك بسن قانون القومية العنصري الذي يعتبر كل مواطن غير يهودي مواطناً من الدرجة الثانية.

وأشار الوفد إلى أن اللجنة العليا لمتابعة شؤون الكنائس، تعمل على خلق الصمود في القدس، من خلال توفير فرص عمل رغم الضغوطات الإسرائيلية.

وطلب الوفد، خلال اللقاء، بعقد مؤتمر لكنائس الشرق، وأخذ موقف تجاه هذه الانتهاكات من خلال عقد مؤتمر لبطاركة ومطارنة الشرق يكون خاصاً بالقدس، وتوجيه رسالة للرئيس الأميركي ترامب بأن القدس لجميع الديانات السماوية، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا يستحق، وأن محاولة فرض السيطرة الإسرائيلية على القدس، هو إساءة لكل الأديان.

كما دعا الوفد كلاً من غبطة البطريرك جوزيف عبسي والبطريرك يوحنا العاشر يازجي إلى زيارة الأراضي المقدسة، لأنها زيارة السجين، وليست تطبيعاً مع السجان.

من جهته، رحب غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بالوفد وحمله كل محبته وتقديره لسيادة الرئيس محمود عباس، مضيفا أن "القضية الفلسطينية في قلوبنا، وكنيستنا الأنطاكية الأرثوذكسية معروفة بمواقفها عبر التاريخ تجاه القضية الفلسطينية، والكنيسة ترفض جميع القرارات الأميركية بضم القدس والجولان، والقدس هي قبلتنا جميعاً".

وأكد استعداد الكنيسة للتنسيق من أجل عقد لقاء لبطاركة ومطارنة الشرق، قائلاً: "إنه يجب علينا نحن مسيحيو الشرق، أن نكون واعين وننتبه للمخاطر التي تحدق بنا".

بدوره، وجه البطريرك جوزيف عبسي الشكر للرئيس محمود عباس، وللجنة العليا لمتابعة شؤون الكنائس، على الاهتمام بالمسيحيين في الأراضي المقدسة، خاصة أن إسرائيل تسعى لتهجيرهم.

وأكد أن "القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، وما يحصل في المنطقة كلها وفي الشرق الأوسط لن ينسينا القدس ولا القضية الفلسطينية".

وقدم الوفد هدايا رمزية لكل من نائب وزير الخارجية، وللبطريرك يوحنا العاشر يازجي، والبطريرك جوزيف عبسي، عبارة عن لوحة مزخرفة للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

أخبار ذات صلة

الهباش يَرُد على الإشاعات: لم يكن واردًا أن أنضم لحكومة محمد اشتية

الهباش يَرُد على الإشاعات: لم يكن واردًا أن أنضم لحكومة محمد اشتية

اجتماعات دولية على هامش انعقاد مرتمر النيابة العامة التاسع

اجتماعات دولية على هامش انعقاد مرتمر النيابة العامة التاسع

حماس: قضية الأسرى ومعاناتهم كانت حاضرة ضمن التفاهمات الأخيرة

حماس: قضية الأسرى ومعاناتهم كانت حاضرة ضمن التفاهمات الأخيرة

وزيرة الصحة تتفقد مجمع فلسطين الطبي وتلتقي بمواطنين ومرضى

وزيرة الصحة تتفقد مجمع فلسطين الطبي وتلتقي بمواطنين ومرضى

وزيرة الصحة تبحث مع الشيخ تعزيز التعاون لخدمة المرضى

وزيرة الصحة تبحث مع الشيخ تعزيز التعاون لخدمة المرضى

مركز معا التنموي: (بيبربال) أول مصنع فلسطيني ينتج الورق من سعف النخيل

مركز معا التنموي: (بيبربال) أول مصنع فلسطيني ينتج الورق من سعف النخيل

اندلاع حريق في المصلى المرواني بالمسجد الأقصى والرئيس عباس يستنكر

اندلاع حريق في المصلى المرواني بالمسجد الأقصى والرئيس عباس يستنكر

عورتاني يبحث مع الأغا آليات استقدام معلمين للعمل بالمدرسة الفلسطينية بقطر

عورتاني يبحث مع الأغا آليات استقدام معلمين للعمل بالمدرسة الفلسطينية بقطر

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

اجتماعات دولية على هامش انعقاد مرتمر النيابة العامة التاسع

اجتماعات دولية على هامش انعقاد مرتمر النيابة العامة التاسع

وزيرة الصحة تتفقد مجمع فلسطين الطبي وتلتقي بمواطنين ومرضى

وزيرة الصحة تتفقد مجمع فلسطين الطبي وتلتقي بمواطنين ومرضى

وزيرة الصحة تبحث مع الشيخ تعزيز التعاون لخدمة المرضى

وزيرة الصحة تبحث مع الشيخ تعزيز التعاون لخدمة المرضى

مركز معا التنموي: (بيبربال) أول مصنع فلسطيني ينتج الورق من سعف النخيل

مركز معا التنموي: (بيبربال) أول مصنع فلسطيني ينتج الورق من سعف النخيل

&#34;اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس&#34; تلتقي نائب وزير الخارجية السوري

"اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تلتقي نائب وزير الخارجية السوري

عورتاني يبحث مع الأغا آليات استقدام معلمين للعمل بالمدرسة الفلسطينية بقطر

عورتاني يبحث مع الأغا آليات استقدام معلمين للعمل بالمدرسة الفلسطينية بقطر

أبو شهلا: وزارة العمل تمتلك الخطط والبرامج للتوسع بالتعليم المهني ومحاربة البطالة

أبو شهلا: وزارة العمل تمتلك الخطط والبرامج للتوسع بالتعليم المهني ومحاربة البطالة

العطاري يتسلم رسمياً مهام وزارة الزراعة

العطاري يتسلم رسمياً مهام وزارة الزراعة

منوعات

حبس سعد الصغير

حبس سعد الصغير

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالتها الجديدة.. والجهور: &#34;أحلام فرع لبنان&#34;

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالتها الجديدة.. والجهور: "أحلام فرع لبنان"

سرّ مؤثر خلف أغنية &#34;كيفك انت&#34; لفيروز

سرّ مؤثر خلف أغنية "كيفك انت" لفيروز

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

تسريب صورة لـ&#34;منة شلبي&#34; صدمت جمهورها

تسريب صورة لـ"منة شلبي" صدمت جمهورها

ميغان ماركل تختار طريقة للولادة لم تسبقها إليها أي من نساء العائلة الملكية

ميغان ماركل تختار طريقة للولادة لم تسبقها إليها أي من نساء العائلة الملكية

شاهد: نادية لطفي في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

شاهد: نادية لطفي في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

أنغام عن مُنتقدي زواجها: &#34;اللي يزعل يتفلق&#34;.. هل قصدت أصالة؟

أنغام عن مُنتقدي زواجها: "اللي يزعل يتفلق".. هل قصدت أصالة؟

عربي

السراج: الحرب في ليبيا قد تدفع اكثر من 800 الف مهاجر نحو سواحل اوروبا

السراج: الحرب في ليبيا قد تدفع اكثر من 800 الف مهاجر نحو سواحل اوروبا

الخارجية المصرية: نعبر عن حزنها لما لحق بكاتدرائية نوتردام في باريس

الخارجية المصرية: نعبر عن حزنها لما لحق بكاتدرائية نوتردام في باريس

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة المعارك في طرابلس إلى 147 قتيلا

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة المعارك في طرابلس إلى 147 قتيلا

جاسوس مغربي جنده القذافي يكشف عن أسرار &#34;أغرب من الخيال&#34;

جاسوس مغربي جنده القذافي يكشف عن أسرار "أغرب من الخيال"