ليبرمان يُوصي بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة.. ولكن بشروط

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إنه سيوصي بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، ولكن بشروط أولها المصادقة على "قانون التجنيد".وقال ليبرمان: إنه إذا كان أمامي خياري انتخابات جديدة أو التنازل "قانون التجنيد" فسيختار الخيار الأول، كما اشترط الحصول على حقيبتي وزارتي "الجيش" و"الاستيعاب"، اللتين كانتا من نصيب حزبه في الكنيست السابقة قبل خروجه من الائتلاف الحكومي.وأشار في حديثه إلى أن الجناح "الحريدي – الحريدي القومي" في داخل اليمين قد ارتفع إلى 21 أو 22 مقعداً، وإنه يعتبر ذلك "تهديداً"، مضيفاً أنه يحاول الحفاظ على المنطق السليم حتى في قضايا الدين والدولة، ومن كان غير مستعد لذلك، سيتحمل المسؤولية عن عدم تشكيل الحكومة".وفي تعقيبه على إمكانية تشكيل حكومة وحدة، قال "يجب أن نكون واضحين... حكومة الوحدة تقام بشأن موضوع واحد معين، وتشكيل حكومة وحدة خلاف ذلك سيجعلها حكومة شلل"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).يشار إلى أنه بسحب القناة "12" الإسرائيلية، فإن ليبرمان سيطلب الاطلاع على اتفاق نتنياهو مع الأحزاب الحريدية مسبقاً.يذكر، أن كتلة (يسرائيل بيتينو) حصلت على 5 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، ومن المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، يوم غد، لتقديم توصيته بشأن تكليف نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.