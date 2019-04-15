عورتاني يبحث مع الأغا آليات استقدام معلمين للعمل بالمدرسة الفلسطينية بقطر

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني بمكتبه، اليوم، مع نائب السفير الفلسطيني في قطر د. يحيى الأغا؛ ترتيبات استقدام معلمين فلسطينيين للعمل في المدرسة الفلسطينية ومدرسة إحسان الثانية في قطر، إذ حضر اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح.وأكد عورتاني بذل كل جهد مستطاع لتوفير الفرص للمعلمين الفلسطينيين، والتأكيد على ضمان توفيرهم في المدارس الفلسطينية الدولية، معبراً عن فخره بهذا النموذج من المدارس.وأشاد عورتاني بتميز المعلمين الفلسطينيين أينما حلوا، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة على صعيد تعزيز المدارس الفلسطينية الدولية، ورفدها بمعلمين فلسطينيين.من جانبه، ثمن الأغا جهود وزارة التربية ومتابعاتها الحثيثة لرعاية وتطوير المسيرة التعليمية ودعم المعلمين، مشيداً بنموذج المدارس الفلسطينية الدولية.وأكد تعاون السفارة الكامل مع الوزارة لمتابعة كافة الملفات المتعلقة بالتعليم في قطر، معبراً عن فخره باسم السفارة بما تحققه وزارة التربية من إنجازات تربوية.