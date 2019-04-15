دولي

ترامب يقترح صب الماء من الطائرات على برج باريس المحترق

ترامب يقترح صب الماء من الطائرات على برج باريس المحترق
رام الله - دنيا الوطن
سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتعليق على الحريق الضخم، الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، بالعاصمة الفرنسية باريس، الاثنين.

واقترح ترامب عبر حسابه على (تويتر) خطة للتعامل مع الحريق، وهو بصب خزانات مياه عليه من الطائرات، من أجل إخماده سريعاً.

وطالب الرئيس الأمريكي المسؤولين في فرنسا، بضرورة التعامل السريع مع الحريق، قائلاً: "من المفزع مشاهدة الحريق الكبير في كاتدرائية نوتردام، تصرفوا بسرعة".

واندلع حريق كبير الاثنين في كاتدرائية "نوتر دام" في باريس، أحد أهم المعالم السياحة في البلاد، وشوهدت ألسنة اللهب من مسافة بعيدة.

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