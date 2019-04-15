شؤون فلسطينية

العطاري يتسلم رسمياً مهام وزارة الزراعة

العطاري يتسلم رسمياً مهام وزارة الزراعة
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الزراعة، رياض العطاري، اليوم الاثنين، مهامه رسمياً من الوزير السابق د. سفيان سلطان، وقد جرت مراسم التسلم والتسليم، بمقر الوزارة الرئيس في مدينة رام الله بحضور وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدين والمدراء العامين، وعدد من المدراء والعاملين في الوزارة.

وتعهد العطاري باستمرار العمل للنهوض بالزراعة وتطويرها وتعزيز صمود المزارعين في أراضيهم التي يهددها الاحتلال على الدوام بالمصادرة لصالح بناء مشاريعه الاستيطانية، منوهاً إلى أن الدور الأهم للزراعة الفلسطينية، هو أنها عنوان الصمود والتصدي ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى طرد الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشكر العطاري الوزير السابق على عمله خلال المرحلة السابقة، وأنه لن يدخر وسعاً للنهوض بعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة مؤكداً أن وزارة الزراعة من الوزارات المهمة والكبيرة في بناء اقتصاد وطني، وأن التحديَّات التي تواجهها، هي تحديَّات على مستوى الوطن وفي جميع المجالات.

كما أكد العطاري على استمرار العمل الحثيث من أجل النهوض بقطاع الزراعة، وخدمة المزارعين.

من جهته، رحب د. سلطان بالوزير العطاري، متمنياً له التوفيق والنجاح في هذه الظروف الحرجة، والتي تتطلب تكثيف الجهود والتعاون المطلق بين الجميع.

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