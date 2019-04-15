مصرع مواطنة جراء حادث سير شمال القدس

رام الله - دنيا الوطنلقيت المواطنة آمال رجب شاكر البص (65 عاماً) من سكان بلدة الرام، مصرعها، مساء اليوم الاثنين، جراء حادث سير وقع بالقرب من "نزلة الكسارات" شمال القدس المحتلة.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي: إن المعلومات الأولية، تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة انزلاق باص عمومي لنقل الركاب بسبب الأحوال الجوية، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليه، ودهس المواطنة البص التي كانت تعبر الشارع.وأضاف، أن المواطنة البص، أصيبت بجروح بالغة الخطورة نقلت إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة، باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.