بيان انتصار الاسرى: توصلنا لاتفاق يحقق مطالب الاسرى والحركة الاسيرة تراقب التنفيذ

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الاسرى في القوى الوطنية والاسلامية مساء اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً بمناسبة انتصار الاسرى الفلسطينيين في معركة ( الكرامة 2) في سجون الاحتلال.وأصدرت اللجنة بيان انتصار الاسرى في معركة (الكرامة 2)، مؤكدة التوصل لاتفاق مع السجان الاسرائيلي، يتحقق من خلاله الاهداف التي خاض الاسرى من اجلها معركة الكرامة.وأشار بيان انتصار الاسرى إلى أنه تم الاتفاق على إزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحييدها، والموافقة لاول مرة في تاريخ الحركة الاسرى في السجون على تركيب هاتف عمومي في أقسام السجون، كما تم الاتفاق على جملة من المطالب الاسانية والتي تلامس حياة الاسرى وعلى راسها خروجهم من العزل.وفي السياق، قال البيان: "تم الاتفاق على إعادة الاوضاع الحياتية في أقسام السجون كافة إلى ما كانت عليه قبل تركيب أجهزة التشويش المسرطنة"، مؤكدا ان الحركة الاسيرة ستراقب تنفيذ الاتفاق، وأنها في وضع الاستعداد، منوها في الوقت ذاته إلى أن السجان ليس محل ثقة ولا موضع حسن الظن، وان تنكر لما تم الاتفاق عليه، فسيكون ردها ما سيراه وما سيلمسه بشكل واقعي.واكد بيان انتصار الاسرى، أن الحركة الاسيرى تحركت في اضرابها وكان سندها المقاومة الفلسطينية وغرفتها المشتركة، مشددا على ضرورة أن يحفظ المواطنين هذه المقاومة.