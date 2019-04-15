وفد من وزارة الصحة القطرية يصل غزة استعداداً لتشغيل مستشفى حمد

رام الله - دنيا الوطنوصل مساء اليوم الإثنين إلى مستشفى حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في قطاع غزة، وفد من وزارة الصحة القطرية، لبدء تشغيل المستشفى الأسبوع المقبل بتمويل من "صندوق قطر للتنمية".ورحب المدير العام للمستشفى رأفت لبد بالوفد الشقيق، قائلًا إن قطاع غزة سيشهد إعلان بدء تشغيل أكبر مستشفى للتأهيل والأطراف الصناعية وينتظر افتتاحه الآلاف من الجرحى والمرضى.وأضاف أن المشفى يسعى لأن يكون مركز متقدم (Tertiary Center) للتأهيل الطبي والأطراف الصناعية والتعليم والبحث العلمي في قطاع غزة بخدمات نوعية تضاهي أحدث المستشفيات العالمية، ومؤكداً على أن الكوادر الطبية والفنية والادارية تلقت تدريب على يد نخبة من الأطباء والطواقم الطبية بمعايير وبروتوكولات عالمية.وتم اصطحاب الوفد القطري بجولة تفقدية داخل أروقة وأقسام المستشفى للوقوف على الجهوزية التامة لبدء التشغيل والانطلاق في العمل.يذكر أن مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية أنشيء عام 2016م ، ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسة : (التأهيل الطبي– السمع والتوازن– الأطراف الصناعية).