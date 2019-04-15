مذكرة استخباراتية تكشف مشاركة أسلحة فرنسية بحرب اليمن

وسجّل انتشار لدبابات "لوكلير" على أرض المعركة مباعة للإمارات في التسعينيات "عند المواقع الدفاعية في اليمن"، حسب المذكرة.





وبحسب منظمة "أكليد" غير الحكومية الأمريكية، التي نقلت عن مجلة "ديسكلوز" التي طابقت المذكرة الاستخبارية مع صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية وتسجيلات مصورة، كانت الدبابات الفرنسية في قلب معركة الحديدة، في نوفمبر 2018، والتي أوقعت 55 قتيلاً مدنياً.





كما جاء في المذكرة أن طائرات "ميراج 2000-9" تعمل في اليمن، في حين أن جهاز توجيه الغارات الفرنسي "ديموقليس" (تاليس) "قد يكون مستخدماً" في هذا النزاع أيضاً.





أمّا في البحر فبينت المذكرة أن سفينتين فرنسيتي الصنع تشاركان في الحصار البحري الذي يعيق تموين السكان بالمواد الأساسية اللازمة، وتسهم إحداهما "في مؤازرة العمليات البرية على الأراضي اليمنية".